Спасение застрявшего на 10-м этаже пса на Сахалине попало на видео

На Сахалине вытащили застрявшего в коробе для кондиционера на 10-м этаже дома пса. Видео со спасением животного оказалось в распоряжении 360.ru.

ЧП произошло в ЖК «Уюн-Парк» на улице Владимира Жириновского. Питомец находился в квартире на 12-м этаже, выпал из окна и упал сначала на 11-й этаж, а потом на 10-й, застряв в корзине для кондиционера.

Животное испугалось, начало скулить. На звуки отреагировали очевидцы, вызвали спасателей и дозвонились до хозяйки. На место прибыл пожарный расчет, спасатели сначала решили поднять стрелу, но отбросили эту идею из-за сильного ветра. В ход пошли альпинисты. На кадрах видно, как они спасли питомца.

По данным источника, жители дома активно участвовали в спасательной операции. Они расстелили полотно на случай, если пес попытается прыгнуть вниз.