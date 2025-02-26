Восстановление лица искусанного собаками мальчика в Сочи обсудит консилиум врачей

«Прежде всего, хочу сказать, что подобные травмы однозначно требуют участия консилиума [врачей] при выборе стратегии и тактики. Нужно учитывать ряд факторов, в том числе что ребенок растет и некоторые методы реконструкции из-за этого не подходят», — сказал он.

Ранее в среду стало известно, что в Сочи две домашние хаски напали на соседского девятилетнего парня и сильно разорвали его лицо. Ребенка на вертолете экстренно доставили в Краснодар. Отец пострадавшего заявлял 360.ru, что ему пока что ничего неизвестно о состоянии сына.

Следственный комитет по Краснодарскому краю по факту нанесенных животными увечий завел уголовное дело.