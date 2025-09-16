Житель Уфы избил молотком жену в подъезде ЖК

Мужчина набросился с молотком на жену на лестничной клетке жилого дома в Уфе. Видеозапись с места ЧП появилась в распоряжении 360.ru.

Нападение произошло в ЖК «Молодежный» в селе Миловка. По данным источника 360.ru, пьяный мужчина избил супругу в подъезде, а позже — на детской площадке у многоэтажки.

В пресс-службе МВД по Башкирии отметили, что двое мужчин и двое женщин проводили время в квартире. В какой-то момент пьяный отдыхающий на почве ревности набросился на спутницу, из-за которой произошел конфликт, и избил ее молотком. Кроме того, он повредил стены в подъезде.

«Также указанной женщине был нанесен удар рукой от другого мужчины», — добавили в пресс-службе.

Правоохранители установили всех участников конфликта. Никто из них не стал обращаться за медицинской помощью.

«Женщина написала заявление в полицию на мужчину, нанесшему по ней удар рукой. Ей было выдано направление на прохождение судебно-медицинской экспертизы», — отметили в МВД.

