«Хотели его добить». Отец рассказал о нападении подростков на сына в Петербурге

По его словам, старший сын заступился за младшего брата, которого постоянно задирали дети мигрантов. Они вызвали парня на разговор и пригрозили, что продолжат мучить его брата, если он не придет. Подросток никому об этом не рассказал — ни родителям, ни друзьям. Он сам поехал разбираться. В итоге на него напали толпой.

«Я буду выступать и буду настаивать на двух вещах. Первое, что это нападение группы. Второе, что бить лежащего неправильно», — подчеркнул собеседник 360.ru.

Роман добавил, что дети спланировали нападение. Они хотели заснять, что якобы он первым начал драку. При этом сами организованно напали двумя группами.

«Одна группа снимала, вторая группа нападала, провоцировала. Он был вообще один. То есть они должны были снять, что он там ударил бы или еще что-то сделал, но он, слава богу, только отмахивался». — рассказал мужчина.

Отец пострадавшего подростка отметил, что его сын — крепкий парень. Он отмахивался от нападавших где-то 15-20 минут, пока его в торговом центре не спасли прохожие.

«Они только тогда отстали от него. Они хотели, видимо, его как-то добить. У него сотрясение мозга и ушибы», — резюмировал мужчина.

В Санкт-Петербурге 13-летний азербайджанец избил с друзьями подростка. Семью несовершеннолетнего мигранта уже выдворили из страны. Вместе с ними также депортировали его 15-летнего соучастника, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на региональный главк МВД.