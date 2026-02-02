«Ходим в носках и валенках». Жители Бодайбо продолжают мерзнуть после аварии на водоводе

Жители Бодайбо пожаловались, что не могут пользоваться туалетом из-за аварии

В городе Бодайбо Иркутской области жители оказались без воды и тепла в мороз из-за аварии на водоводе . Люди даже не могут сходить в туалет — перемерзла канализация. В беседе с 360.ru несколько местных жителей рассказали, как спасаются теплой одеждой и горячими напитками.

Один из местных жителей отметил, что проблемы длятся с 25 января.

«Произошла авария, замерз водопровод с холодной водой, справляем нужду на улице. Канализация перемерзла, местные власти не помогают. В домах температура +3,4 градуса, ходим в носках, валенках, трех кофтах, как осенью», — пожаловался он.

Другой собеседник 360.ru также подтвердил, что воды и отопления до сих пор нет.

«Канализация заморожена (нельзя пользоваться туалетом), изначально помогали только неравнодушные бодайбинцы, привозили воду, обогреватели. На второй день подключилась администрация. Договорились с предпринимателями города, которые предоставили бутилированную воду, обогреватели, газовые плитки», — уточнил мужчина.

Но развоз продолжается только силами волонтеров, добавил местный житель. По его словам, власти чуть ли не сегодня обещают дать отопление, но у пострадавших большие сомнения.

«Многие дома разморожены, и на полное восстановление уйдет еще не одна неделя», — сказал он.

Накануне губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что провел внеочередное заседание КЧС по ситуации в Бодайбо. Для проверки решений, принимаемых при ликвидации аварии, создали штаб технической поддержки.

«Время играет против нас, сильные морозы в Бодайбо не отступают», — признал губернатор.

Жителям Бодайбо пообещали выплатить по 15 тысяч рублей из-за остановки котельных.