Хирурга больницы в Омске застали в «неадекватном состоянии» | 360°

Эксклюзив 02 мая 2024, 14:19 Хирурга больницы в Омске застали в «неадекватном состоянии» Минздрав Омской области устроил проверку после публикации видео хирурга Freepik

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Хирурга городской клинической больницы скорой медицинской помощи № 1 Омска заподозрили в пьянстве на рабочем месте. Видео с раскачивающимся над бумагами мужчиной появилось в соцсетях. Минздрав Омской области сообщил 360.ru, что проведет проверку.

«Министерством проводится проверка для выяснения всех обстоятельств», — сообщила сотрудница пресс-службы.

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Соблюдение законодательства при организации медицинской помощи проверит прокуратура Омской области. Пресс-служба надзорного ведомства сообщила, что хирурга БСМП № 1 застали «в неадекватном состоянии». В случае необходимости примут меры прокурорского реагирования.

В соцсетях появилось видео, на котором мужчина в белом халате сидел на корточках в больничном коридоре и пытался собрать разлетевшиеся по полу бумаги. «Газета.ru», сообщила, что врач раскачивался, а после расспросов пациента спешно ушел.

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