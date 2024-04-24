Пьяного рентгенолаборанта на Урале уволили после скандала | 360°

Эксклюзив 24 апреля 2024, 14:43 Пьяного рентгенолаборанта на Урале уволили после скандала Пьяные врачи в больнице Каменска-Уральского пытались сделать ребенку МРТ РИА «Новости»

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В Каменске-Уральском пациентов встретил пьяный рентгенолаборант. В больнице провели служебную проверку и уволили сотрудника, а его начальству объявили выговор, сообщили 360.ru в пресс-службе Минздрава Свердловской области.

«Проведено служебное расследование с привлечением правоохранительных органов. По итогам проверки рентгенолаборант уволен, а его непосредственному руководителю вынесено строгое дисциплинарное взыскание», — отметили в ведомстве.

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Ребенка, родители которого застали сотрудника больницы в пьяном виде, обслужили. Минздрав сообщил, что ему оказали медицинскую помощь в полном объеме.

Видео с участием пьяного рентгенолаборанта появилось в соцсетях. Ночью в больницу Каменска-Уральского на скорой помощи привезли ребенка с головной болью. В прошлом, по словам родителей, мальчику сделали трепанацию черепа, ему требовалась магнитно-резонансная томография.

Выпивший сотрудник лежал на полу и требовал направление. Позже пришли коллеги мужчины, в том числе врач — по словам авторов ролика, тоже пьяный. Сослуживцы заступились за лаборанта, просили «не трогать его» и предлагали провести обследование.

Другой пьяный рентгенолог работал в Кировской городской больнице. Пациенты провели в очереди на флюорографию около четырех часов.