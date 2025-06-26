Хинштейн рассказал подробности о ранении китайского журналиста под Курском
В курском приграничье ранен 63-летний китайский корреспондент Лу Юйгуан. Информацию подтвердил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Журналист работает в телекомпании Phoenix, он самостоятельно направился в поселок Коренево Кореневского района, который атаковали украинские беспилотники.
«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!» — заверил Хинштейн.
Корреспондент снимал репортаж о жителях Курской области.
Ранее снимавшая репортаж в Горловке съемочная группа программы «Вести. Донецк» попала под удар запущенного украинскими боевиками беспилотника. В момент атаки журналисты находились в автомобиле, на который нацелился дрон. Водитель и оператор получили контузии.