Хинштейн рассказал подробности о ранении китайского журналиста под Курском

Журналист работает в телекомпании Phoenix, он самостоятельно направился в поселок Коренево Кореневского района, который атаковали украинские беспилотники.

«У мужчины открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу — наши врачи сделают все, чтобы сохранить его жизнь и здоровье!» — заверил Хинштейн.

Корреспондент снимал репортаж о жителях Курской области.

Ранее снимавшая репортаж в Горловке съемочная группа программы «Вести. Донецк» попала под удар запущенного украинскими боевиками беспилотника. В момент атаки журналисты находились в автомобиле, на который нацелился дрон. Водитель и оператор получили контузии.