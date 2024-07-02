Хаски повалил и покусал подростка на детской площадке в Новосибирске

Мать пострадавшего от хаски ребенка в Новосибирске: хозяев собаки нужно наказать

В Новосибирске хаски напал на ребенка, который проезжал мимо на самокате. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего мальчика Анастасия.

Ребенок въезжал на детскую площадку, когда собака набросилась на него и повалила на дорожку.

«У сына раны на локтевом суставе. В момент нападения он пошел на прогулку на самокате гулять. Когда уже въехал туда, то собака набросилась и укусила», — сказала женщина.

Она отметила, что в момент нападения хозяйка держала собаку на поводке, но не успела среагировать, чтобы задержать животное.