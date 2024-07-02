Хаски повалил и покусал подростка на детской площадке в Новосибирске
Мать пострадавшего от хаски ребенка в Новосибирске: хозяев собаки нужно наказать
В Новосибирске хаски напал на ребенка, который проезжал мимо на самокате. Об этом 360.ru рассказала мать пострадавшего мальчика Анастасия.
Ребенок въезжал на детскую площадку, когда собака набросилась на него и повалила на дорожку.
«У сына раны на локтевом суставе. В момент нападения он пошел на прогулку на самокате гулять. Когда уже въехал туда, то собака набросилась и укусила», — сказала женщина.
Она отметила, что в момент нападения хозяйка держала собаку на поводке, но не успела среагировать, чтобы задержать животное.
«Когда собаку оттащили, ребенка отвели до подъезда. Он был весь в крови, оказала первую помощь. На эмоциях произошла перепалка. Вызвали скорую помощь, но потом хозяин собаки отвез нас в травмпункт под предлогом, что ждать врачей будем слишком долго», — добавила она.
Анастасия отметила, что намерена привлечь хозяев к ответственности за произошедшее.
«Удивил тот факт, что, когда мы хотели примириться с хозяевами собаки, человек нам дал понять, что мы не сможем завести дело. Сказал, что ситуацию считает двухсторонней, а себя — невиновным. Когда услышали это, то решили, что человек должен понести наказание. Так поступать нельзя», — подчеркнула женщина.
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