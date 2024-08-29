Хабаровчанка заблудилась в лесу и провела ночь под кустом

В Хабаровском крае пенсионерка ушла за грибами и заблудилась в лесу. Спасатели нашли ее живой на следующий день, сообщило МЧС России .

Женщине 74 года. Она ушла по грибы в лес около села Восход, но из-за густой травы быстро устала и заночевала под кустом.

Спасатели и кинологи с собаками обследовали 20 километров леса и нашли женщину спустя почти сутки. Она не пострадала, медпомощь не потребовалась.

Ранее в Новомосковском административном округе столицы вечером 28 августа потерялась компания из шести человек, в том числе двух детей. Семья с друзьями сошли с дороги в Валуевский лесопарк и не смогли самостоятельно найти обратную дорогу. Спасатели отыскали их за считанные часы. Никто из заблудившихся не пострадал.