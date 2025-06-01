Губернатор Мурманской области опроверг сообщения о взрывах в Североморске

Чибис назвал фейком публикации о взрывах в Североморске

Распространенные в Сети сообщения о взрывах в Североморске не соответствуют действительности, прикрепленные к ним записи являются фейком. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Он отметил, что в городе сейчас фиксируется стабильная обстановка, угроз атаки БПЛА нет. Глава региона призвал жителей доверять только проверенным источникам информации.

Он добавил, что сейчас направляется в Оленегорск.

Ранее в некоторых Telegram-каналах появлялись сообщения о том, что в Североморске, где располагается база ядерных подводных лодок, якобы прогремели взрывы.

Днем беспилотники атаковали Мурманскую и Иркутскую области. По словам губернатора Игоря Кобзева, в Усольском районе беспилотники вылетали из фуры.