Губернатор Белгородской области заявил о DDoS-атаке на «Ростелеком»

На оператора связи ПАО «Ростелеком» в Белгородской области совершили массированную DDoS-атаку. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

«Прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания Правительства области, была нарушена работа сети интернет», — рассказал он о последствия атаки.

Ранее заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков поддержал инициативу Роскомнадзора по доработке нормативных актов, регулирующих кибербезопасность интернет-провайдеров. По словам эксперта, большинство интернет-провайдеров не имеют достаточной защиты. Только у 27% операторов есть анализаторы трафика, а среди мелких игроков — у 8%.

Ранее провайдер домашнего интернета Lovit более суток подвергался массированной хакерской атаке. На пике мощность атак доходила до 65 гигабит в секунду.