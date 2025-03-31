Губернатор Белгородской области заявил о DDoS-атаке на «Ростелеком»

На оператора связи ПАО «Ростелеком» в Белгородской области совершили массированную DDoS-атаку. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
«Прервалась прямая трансляция еженедельного оперативного совещания Правительства области, была нарушена работа сети интернет», — рассказал он о последствия атаки.
Ранее заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков поддержал инициативу Роскомнадзора по доработке нормативных актов, регулирующих кибербезопасность интернет-провайдеров. По словам эксперта, большинство интернет-провайдеров не имеют достаточной защиты. Только у 27% операторов есть анализаторы трафика, а среди мелких игроков — у 8%.
Ранее провайдер домашнего интернета Lovit более суток подвергался массированной хакерской атаке. На пике мощность атак доходила до 65 гигабит в секунду.
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