ИБ-эксперт Щербаков: многие провайдеры не имеют достаточной защиты

Заместитель генерального директора Servicepipe Даниил Щербаков выразил поддержку инициативе Роскомнадзора по доработке законодательства и нормативных актов, регулирующих кибербезопасность интернет-провайдеров. Об этом сообщили « Известия ».

По словам эксперта, инициатива направлена на расширение перечня обязательных мер по защите от DDoS-атак, включая внедрение отечественных технологий для мониторинга и фильтрации трафика.

Щербаков привел данные, свидетельствующие о недостаточной защищенности большинства интернет-провайдеров: всего 27% операторов имеют анализаторы трафика, а среди мелких игроков этот показатель составляет лишь 8%. Что касается защиты от DDoS-атак, то в среднем ею обеспечено менее трети всех организаций, тогда как среди малых компаний — только каждый десятый.