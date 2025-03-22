Роскомнадзор подтвердил сообщения о DDoS-атаке на провайдера Lovit

Провайдер домашнего интернета Lovit более суток подвергается массированной хакерской атаке. Об этом РИА «Новости» сообщили в Роскомнадзоре.

Злоумышленники устроили DDoS-атаку утром 21 марта.

«Специалисты ЦМУ ССОП помогают отражать кибератаку с помощью Национальной системы противодействия DDoS-атакам», — подчеркнули в ведомстве.

На пике мощность атак доходила до 65 гигабит в секунду, а скорость — до 6,33 миллиона пакетов в секунду. Сейчас Lovit восстанавливает работу, клиенты оператора частично получили доступ к Сети уже вечером 21 марта.

По данным Telegram-канала Shot, из-за сбоев в работе провайдера в некоторых многоэтажках Москвы и Петербурга перестали работать домофоны. Из-за отсутствия интернета люди также не могли забрать заказы в пунктах выдачи и расплатиться на кассах.

Ранее эксперт Михаил Хлебунов рассказал, что в 2024 и 2025 годах участились случаи DDoS-атак на телекоммуникационные компании. Большая часть хакеров устраивала сбои по политическим причинам.