ГТА по-русски: в Москве гонщик повредил 14 машин, удирая от полиции
На Дмитровском шоссе Lexus повредил 14 машин, уходя от погони полиции
Утром 11 февраля водитель Lexus устроил массовую аварию на Дмитровском шоссе, пытаясь уйти от преследования полиции. Об этом сообщило агентство «Москва».
Всего в результате гонки пострадали 14 автомобилей. Полицейские задержали водителя, он находился в неадекватном состоянии. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.
Ранее на Дмитровском шоссе произошла еще одна авария с участием пяти машин. В МВД заявляли, что пострадавших не было, хотя источник 360.ru сообщал о женщине с ребенком и беременной, их отвезли в больницы.
В начале февраля в Туве шестилетний мальчик сел за руль Toyota Camry и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Chery Tiggo. Правоохранители выяснили, что перед этим отец оставил сына одного в машине и ушел в магазин.