ГТА по-русски: в Москве гонщик повредил 14 машин, удирая от полиции

Утром 11 февраля водитель Lexus устроил массовую аварию на Дмитровском шоссе, пытаясь уйти от преследования полиции. Об этом сообщило агентство «Москва» .

Всего в результате гонки пострадали 14 автомобилей. Полицейские задержали водителя, он находился в неадекватном состоянии. На месте работают экстренные службы, обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее на Дмитровском шоссе произошла еще одна авария с участием пяти машин. В МВД заявляли, что пострадавших не было, хотя источник 360.ru сообщал о женщине с ребенком и беременной, их отвезли в больницы.

В начале февраля в Туве шестилетний мальчик сел за руль Toyota Camry и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с Chery Tiggo. Правоохранители выяснили, что перед этим отец оставил сына одного в машине и ушел в магазин.