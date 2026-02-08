Шестилетний ребенок за рулем иномарки устроил ДТП в Туве

Шестилетний мальчик, сидевший за рулем Toyota Camry, столкнулся с Chery Tiggo в Кызыле. Об этом сообщила пресс-служба ГАИ по Республике Тыва.

Авария произошла на Рабочей улице в 12:00 по местному времени. Правоохранители выяснили, что отец оставил шестилетнего сына одного в машине и отправился в магазин.

Пока мужчины не было, мальчик пересел на водительское кресло и выехал на встречную полосу. В результате в авто влетел Chery Tiggo, в ДТП никто не пострадал.

«Уважаемые родители, вы должны уметь прогнозировать вероятность несчастных случаев с детьми и делать все возможное для их предотвращения», — отметили в ГАИ.

Ранее в городе Добрянка в Пермском крае 17-летний подросток без водительских прав насмерть сбил пенсионера. Он врезался в 64-летнего мужчину, когда ехал на отцовском мотоцикле. Сам подросток в результате ДТП получил травмы головы.