Беременная женщина и ребенок пострадали в массовом ДТП на севере Москвы

Массовая авария с участием четырех машин произошла на Дмитровском шоссе в Москве. В результате пострадали ребенок 2023 года рождения и две женщины, одна из них беременна. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах.

ДТП случилось в районе дома 43, корпус 1. Участниками аварии стали иномарки Toyota, Nissan, Lexus и Mitsubishi. Прибывшие на место оперативные службы перекрыли две полосы из трех, разлива топлива и технических жидкостей не зафиксировали.

Состояние пострадавших уточняется. Женщину с ребенком отвезли в Филатовскую больницу, беременную— в клиническую больницу имени Иноземцева.

Upd: в пресс-службе МВД Москвы 360.ru уточнили, что авария обошлась без пострадавших. Всего же в ДТП попали пять автомобилей.

