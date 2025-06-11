Грузовик в Москве перевернул прицепленный манипулятор

Появилось видео с ДТП с грузовиком и манипулятором в Москве

В Москве недалеко от деревни Юрово случилось ДТП с грузовой машиной. Кадры с места аварии оказались в распоряжении 360.ru.

На них видно, как по дороге ехал манипулятор (автомобиль, оснащенный краном), сзади к нему был прицеплен средний грузовик. В какой-то момент манипулятор резко развернулся и под давлением заднего автомобиля опрокинулся на асфальт. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее ДТП случилось в селе Троицкое под Омском. Водитель Volkswagen Passat протаранил припаркованную легковушку, а потом въехал на площадку детского сада и врезался в здание учреждения.

Как отметили в пресс-службе МВД, на момент аварии детей на месте ЧП не было. По предварительной информации, водитель машины потерял управление из-за ухудшения самочувствия.