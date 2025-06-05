Иномарка врезалась в машину и протаранила здание детсада под Омском

Проезжавший по селу Троицкому водитель Volkswagen Passat врезался в припаркованную легковушку, а после въехал на площадку детского сада и протаранил здание дошкольного учреждения. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Омской области.

Ведомство опубликовало видео с камер наблюдения с моментом аварии. На опубликованных кадрах потерявшая управление петляющая легковушка снесла веранду на площадке детского сада и остановилась только после удара о здание.

В пресс-службе МВД уточнили, что в момент аварии воспитанников дошкольного учреждения на улице не было. По предварительным данным, водитель иномарки потерял управление из-за плохого самочувствия. Окончательные причины и обстоятельства аварии правоохранители установят в ходе проверки.

В минувшую среду, 4 июня, три легковых автомобиля и два грузовика столкнулись на участке трассы А-107 в городском округе Щелково. В результате столкновения травмы получили женщина и ее пятилетняя дочь, находившиеся в одной из одной из легковых машин.

Для установления причин и обстоятельства ДТП подмосковные полицейские начали проверку.