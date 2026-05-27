На северо-востоке Москвы автобус врезался в грузовик, одна женщина пострадала

В Москве в Огородном проезде автобус врезался в остановившийся грузовик. В результате ЧП задело легковушку, женщина за рулем этой машины пострадала. Об этом сообщил источник 360.ru.

По предварительным данным, грузовой автомобиль остановился перед поворотом на прилегающую территорию. В этот момент сзади в него врезался автобус, который также задел легковую машину. Женщина внутри легковушки оказалась заблокирована, спасатели вытащили ее.

Ранее ДТП случилось в Ярославле на Ленинградском шоссе. BMW врезался в автобус и подбил еще три иномарки. В результате аварии пострадал один из водителей, его отправили в больницу с травмами.