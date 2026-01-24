Грузовик насмерть сбил пешехода на северо-востоке Москвы

На севере Москвы пожилой мужчина погиб под колесами самосвала, который выезжал из двора. Трагедия произошла на Инженерной улице в районе Алтуфьево, сообщил источник 360.ru.

По его словам, самосвал выезжал с придомовой территории. В этот момент пенсионер стоял у проезда, держась за ограждение. Когда грузовик начал поворачивать и поравнялся с мужчиной, тот потерял равновесие и упал прямо под колеса машины.

Очевидцы заметили произошедшее, догнали самосвал и остановили водителя. Обстоятельства случившегося уточняются. На месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранительных органов.

Ранее в Пермском крае несовершеннолетний взял мотоцикл отца и наехал на пешехода. Пострадавший, 64-летний мужчина, погиб на месте ДТП, а сам виновник аварии получил травмы головы.