Подросток без прав насмерть сбил пенсионера в Пермском крае

В Добрянке Пермского края перед судом предстанет несовершеннолетний, который взял мотоцикл отца и совершил наезд на пешехода. Пострадавший, 64-летний мужчина, погиб на месте ДТП, а сам виновник аварии получил травмы головы, написало Ura.ru .

Как сообщили в СУ СК по Пермскому краю, инцидент произошел 28 сентября 2025 года в поселке Вильва. «17-летний подросток взял мотоцикл отца и поехал по улицам поселка. В какой-то момент юноша не справился с управлением и сбил пенсионера», — уточнили в следственном управлении.