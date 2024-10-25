Грузовик и бензовоз загорелись после ДТП на М-11

МЧС: бензовоз вспыхнул после столкновения с грузовиком на трассе М-11 под Тверью

Два грузовика столкнулись и загорелись недалеко от деревни Заболотье в Тверской области. ДТП произошло на 272-м километре трассы М-11 «Нева», сообщила пресс-служба МЧС.

«По предварительной информации пострадал один человек», — отметили в ведомстве.

Сейчас на месте возгорания работают 28 специалистов. Также для тушения машин привлекли семь единиц спецтехники. Сотрудники ГИБДД организовали для автомобилистов объездной путь по трассе М-10.

В четверг сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Омской области. По данным МВД, на трассе столкнулись семь грузовиков и две легковушки. Медики доставили в больницу трех пострадавших.

В Свердловской области водитель иномарки погиб, врезавшись в попутный самосвал. Происшествие случилось на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган.