Водитель большегруза погиб, врезавшись в попутный самосвал на Урале

Один человек стал жертвой аварии на трассе Екатеринбург — Шадринск — Курган. Происшествие случилось утром 24 октября, сообщает URA.RU со ссылкой на ГАИ Свердловской области.
Правоохранители предварительно выяснили, что 33-летний мужчина за рулем Nissan Atlas не выдержал необходимую дистанцию и врезался во впереди идущий самосвал Renault Kerax. От серьезных травм водитель грузовика погиб до приезда бригады скорой помощи.
Стражи порядка организовали на месте ДТП реверсивное движение. Полицейским предстоит выяснить точные причины случившегося.
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