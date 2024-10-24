Семь грузовиков и две легковушки стали участниками ДТП на трассе в Омской области
Сразу девять автомобилей стали участниками ДТП в Любинском районе Омской области. Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные региональной полиции.
Авария произошла на 568-м километре трассы из Тюмени. Согласно информации ведомства, там столкнулись семь грузовиков и две легковушки.
В результате происшествия травмы получили три человека. На месте было организовано реверсивное движение. Проводится проверка.
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