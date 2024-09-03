Грузовик, бензовоз и эвакуатор столкнулись в Тверской области

МЧС: в ДТП с участием бензовоза и грузовика в Тверской области погиб человек

В Тверской области столкнулись грузовик, бензовоз и эвакуатор. В результате ДТП начался пожар, один человек погиб, сообщила пресс-служба МЧС России.

На место происшествия прибыли несколько пожарных расчетов и машины скорой помощи. Пожарные сбили пламя, однако оно уничтожило минимум два автомобиля. ДТП произошло на 187-м километре трассы М-11.

«К сожалению, погиб водитель бензовоза. Остальные не пострадали», — уточнили в МЧС.

Днем 3 сентября в Санкт-Петербурге разбилась солистка рок-группы ThornEden Кристина Розенфельд. Она ехала на мотоцикле в качестве пассажирки на КАДе. На 30-м километре дороги она угодила в ДТП и погибла, водитель мотоцикла остался жив.