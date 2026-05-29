В Грузии утонул российский турист

Турист из России утонул в Аджарии на западе Грузии. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на МВД республики.

Сообщается, что трагедия произошла у подножия пятидесятиметрового водопада в муниципалитете Кеда, популярного среди туристов. По предварительной информации, погибший был гражданином России.

Ранее в Южной Осетии россиянка утонула в горной реке Большая Лиахви, притоке Куры. Ее тело нашли в 35 километрах ниже по течению от места, где женщина упала в воду.

