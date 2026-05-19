Почему хороший пловец может утонуть за считаные минуты? Спасатель назвал главную причину

Многие уверены: если человек тонет, нужно сразу плыть к нему. Но спасатели говорят, что это одна из самых опасных ошибок. Альпинист и спасатель Денис Киселев объяснил 360.ru, как действуют профессионалы в таких ситуациях.

По его словам, большинство людей тонет не потому, что не умеет держаться на воде или теряет силы, а из-за паники. Когда вода попадает в дыхательные пути, у организма срабатывает естественная реакция тревожности. Человек начинает еще больше захлебываться и в итоге идет ко дну.

«Зачастую люди, которые пытаются помочь тонущему, сами могут утонуть. Тем, кто неуверенно держится на воде, лучше сразу отказаться от этой задачи и помнить о том, что вызвать спасателей, позвать на помощь — это лучший однозначный вариант», — предупредил Киселев.

Спасатель объяснил, что тонущий в панике неадекватен. Он будет бить руками и ногами по всему, что приближается. Именно поэтому профессионалы используют специальный поплавок — чтобы дать его в руки жертве. Когда тонущий хватается за предмет с положительной плавучестью, его руки заняты и его можно транспортировать без риска.

По его словам, даже опытные спасатели с осторожностью подходят к спасению таких тонущих. «Человек [должен] перестать, грубо говоря, барахтаться и лупить по всему, что рядом», — уточнил Киселев.

Если человек все же решился спасать, то надо сначала привлечь внимание окружающих, чтобы они видели, что в воде уже двое. Спасатель также посоветовал дать тонущему любой предмет с положительной плавучестью: рюкзак, кусок пенопласта, спасательный круг.

«Самое главное правило спасителя — не увеличивать количество пострадавших. Любые спасательные работы не должны привести к тому, что спасателя тоже придется спасать», — заключил Киселев.

Так, в марте четыре человека погибли при попытке спасти тонущую девушку в Чили.