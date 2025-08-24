Группа из 10 туристов пропала на Курилах у вулкана Баранского

Группа туристов пропала на острове Итуруп в районе вулкана Баранского. Об этом в Telegram-канале написал мэр Курильского района Константин Истомин.

«Туристическая группа из 10 человек не вышла на связь в районе вулкана Баранского. <…> Для проведения поисковых работ привлечены спасатели, сотрудники ОМВД и представитель администрации округа», — написал глава администрации.

Истомин сообщил, что в поисках группы задействовано шесть человек, ситуацию он держит на личном контроле.

За прошедшие сутки на Камчатке зафиксировали 27 афтершоков с магнитудой от 3,6 до 5,5. Из-за повышенной сейсмической активности туристам рекомендовали воздержаться от посещения Авачинского и Ключевского вулканов.

В Магаданской области из-за сильного паводка эвакуировали две группы туристов. Их вывезли самолетами АН-2 из поселка Ягодное, который оказался отрезанным от внешнего мира. В регионе неделю льют проливные дожди.