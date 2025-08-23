Группы туристов эвакуировали в Магаданской области из-за паводков

В Магаданской области из-за сильного паводка эвакуировали две группы туристов из разных регионов России — всего 24 человека. Их вывезли самолетами АН-2 из поселка Ягодное, который оказался отрезанным от внешнего мира, и доставили в Магадан. Об этом сообщило РИА «Новости».

Регион почти неделю находился под проливными дождями, выпала полуторамесячная норма осадков. В области ввели режим ЧС, закрыли почти все региональные дороги и трассу «Колыма» из-за размывов и обрушений подъездов к мостам. Энергетики начали перестраивать ЛЭП «Ольская-Клепка», поврежденную паводком.

В Магаданской области разразилась серьезная паводковая ситуация из-за продолжительных и интенсивных дождей. Уровень воды в реках значительно поднялся — местами до 70 см за сутки.