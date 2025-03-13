Следы наркотиков нашли в организме умершего двухлетнего ребенка в Миассе

Смесь наркотиков использовала жительница Миасса в качестве успокоительного средства для своего двухлетнего сына. В результате ребенок скончался от отравления. Об этом сообщила пресс-служба челябинского главка СК .

В ведомстве напомнили, что тело двухлетнего мальчика криминалисты нашли еще в конце января в одной из квартир на улице Ремесленной. Труп направили на судебно-медицинскую экспертизу, которая установила, что причиной смерти ребенка стали наркотики.

Следователи установили, что мать, чтобы успокоить кричащего сына, периодически колола ему смесь из различных запрещенных веществ. Рассчитать правильно дозу она не смогла, и ребенок умер от отравления.

Следователи завели уголовное дело об убийстве малолетнего. Мать мальчика после допроса и предъявления обвинения суд отправил под стражу. Криминалисты продолжили работу для установления всех обстоятельств преступления.

Также криминалисты завели уголовное дело о халатности, повлекшее по неосторожности смерть человека, против сотрудников органов профилактики. В семье погибшего мальчика воспитываются еще трое малолетних детей, а неблагополучные родители должны были находиться в зоне внимания органов опеки.

Забившего до смерти плачущего полуторамесячного внука жителя Екатеринбурга признали невменяемым и направили в специализированную психиатрическую лечебницу с интенсивным наблюдением. Такое решение вынес в четверг, 12 марта, Свердловский областной суд.

На внука 45-летний екатеринбуржец напал в середине октября прошлого года. Раздраженный плачем младенцы он схватил ребенка, начал размахивать и бить им о пол, мебель и порог двери.