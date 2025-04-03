«Мам, я дурак». Мать школьника-пожигателя релейного шкафа вступилась за сына

Школьник из Подольска раскаялся в участии в диверсии после задержания

В Московской области полиция задержала троих учащихся девятого класса по подозрению в поджоге релейного шкафа по заданию, предположительно поступившему от украинских спецслужб. Мать одного из несовершеннолетних рассказала 360.ru, что ее сын даже не подозревал о последствиях.

Релейный шкаф подростки подожгли в Подольске. Украинские спецслужбы пообещали за это заплатить, парни сняли все на видео. Мать одного из задержанных рассказала, что поведение сына стало для нее шоком.

«Это была полная неожиданность, от слова совсем. Он никогда не был замечен в хулиганстве. О его планах я не знала», — отметила женщина.

По ее словам, сыну предложили просто снять видео, не объяснив деталей.

«Я думаю, что он, наверное, не предполагал о том, что вообще какие-то могут быть последствия. Я говорю, Дима, как это произошло? Он говорит, мам, мне сказали, ты просто на телефон это сними и все. Мы сами все сделаем. Им нужен был просто третий», — добавила собеседница редакции.

В день происшествия, как утверждает мать, Дмитрий собирался к девушке и не знал о планах других подростков: «Он говорит: „Мам, я вообще ничего не знал. Меня просто попросили с ними пойти, телефон подержать, снять“».

Также женщина подчеркнула, что ранее педагоги предупреждали ее о негативном влиянии со стороны сверстников.

«Когда он начал учиться в этой школе, мне сразу сказали: компания нехорошая, хулиганы», — рассказала мать. При этом, по ее словам, сам подросток считал эти оценки преувеличением.

Сразу после задержания мальчик понял серьезность ситуации. «Он говорит: „Мам, я дурак. Если вернуть все назад, я бы никогда в жизни с ними не пошёл“». По ее словам, он встретил взгляд сотрудника в машине у подъезда и понял, что его пришли задерживать.

«Я первый раз увидела у ребенка своего слезы. У него была просто истерика. Он говорит: „Мам, я дурак“», — поделилась женщина.

В отношении всех троих несовершеннолетних власти уже возбудили уголовные дела. Подростки признались в содеянном.