Громкоговорители в Абрау начали предупреждать жителей о возможной эвакуации

Автомобили с громкоговорителями начали разъезжать по улицам хутора Абрау в Краснодарском крае и предупреждать местных жителей о вероятной эвакуации. Об этом сообщил штаб региона в Telegram-канале .

«По решению краевого оперативного штаба проводится оповещение — спецмашины курсируют по всем улицам населенного пункта», — написали в публикации штаба.

По его данным, ситуацию сильно усложняет сильный ветер в лесном массиве под Новороссийском, где начался пожар. Огонь движется в сторону Дюрсо. Людей призвали заранее подготовить необходимые вещи на случай эвакуации.

Ранее власти Новороссийска попросили добровольцев с мотоциклами помочь в тушении лесного пожара в районе Абрау-Дюрсо. Это необходимо для подвоза воды в гору. Площадь возгорания выросла до 42 гектаров. К тушению огня привлекли 220 человек и 50 единиц техники.