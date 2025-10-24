Гроб с костями нашли в больнице в Ленобласти

Гроб с останками двух человек нашли на территории больницы в Кировске

На территории больницы в городе Кировске в Ленинградской области нашли гроб с костями. Об этом сообщил РЕН ТВ .

Рабочие прокладывали коммуникации для нового больничного корпуса и наткнулись на старое захоронение. Гроб находился на глубине трех метров.

Кости отправили для проведения экспертизы в морг. Специалисты исследуют останки и установят причину смерти.

По информации 47News, останки могут принадлежать пожилым мужчине и женщине. Предположительно, они лежали в земле с Великой Отечественной войны, в годы которой на месте больницы располагалось небольшое строение и пустыри. Следственный комитет по этому факту начал проверку.

В июле человеческий череп обнаружили во время благоустройства парка в Белгороде. Также в уральском лесу в 59 километрах от города Ивдель рабочие нашли скелетированные останки без головы, висевшие на веревке на дереве