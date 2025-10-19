Висевший на дереве женский скелет без головы нашли на Урале

В уральском лесу в 59 километрах от города Ивдель рабочие обнаружили скелетированные останки без головы, которые висели на веревке на дереве. Подробности рассказало издание Е1.ru .

Страшную находку обнаружили недалеко от железнодорожного перегона Улымсос — Оус. Рабочие увидели странный силуэт на дереве, предположительно, труп был женским.

«При работе на перегоне с пути железнодорожники увидели: на дереве висит привязанный веревкой труп человека. Голова оторванная уже. Веревка профессионально завязана. Тело уже объели», — поделился один из очевидцев.

На останках была черная вязаная шапка, темно-синий удлиненный пуховик, черные свитер и брюки. На ногах — черные берцы 40-го размера. Рядом со скелетом находился складной стул. В пяти метрах обнаружили черный рюкзак, сумку и два кошелька.

