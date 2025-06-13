Человеческий череп нашли во время благоустройства парка в Белгороде
В белгородском парке во время работ нашли человеческий череп — предположительно времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости».
Во время благоустройства парка Ленина рядом с улицей Островского в Белгороде рабочие обнаружили человеческий череп. На место прибыли следователи и эксперт.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Следственный отдел по Белгороду назначил экспертизы, чтобы точно установить возраст костей и выяснить все обстоятельства.
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