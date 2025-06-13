Человеческий череп нашли во время благоустройства парка в Белгороде

В белгородском парке во время работ нашли человеческий череп — предположительно времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Во время благоустройства парка Ленина рядом с улицей Островского в Белгороде рабочие обнаружили человеческий череп. На место прибыли следователи и эксперт.

Сейчас по данному факту проводится проверка. Следственный отдел по Белгороду назначил экспертизы, чтобы точно установить возраст костей и выяснить все обстоятельства.

Ранее в Москве нашли печать времен Ивана III. На одной стороне артефакта изображен святой Георгий Победоносец, а на другой — надпись: «Печать князя Великого Ивана Васильевича».