«Гранд Сервис Экспресс» отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь

Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» на три дня отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК „Гранд Сервис Экспресс“ отменил <…> все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования», — следует из заявления.

В компании выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.

Как ранее отметили в Кремле, решение о закрытии туристического сезона в Крыму после ракетной атаки ВСУ на Севастополь не принималось.

В результате удара украинских боевиков по Севастополю ракетами ATACMS погибли четыре человека. Известно также о 153 пострадавших, из которых госпитализация потребовалась примерно половине.