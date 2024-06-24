«Гранд Сервис Экспресс» отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь

Железнодорожный оператор «Гранд Сервис Экспресс» на три дня отменил сборы за возврат билетов в Крым и Севастополь. Об этом сообщила пресс-служба компании.
«Для пассажиров, следующих в Республику Крым и город Севастополь и обратно, АО ТК „Гранд Сервис Экспресс“ отменил <…> все сборы за возврат проездных и перевозочных документов на всю глубину резервирования», — следует из заявления.
Мера действует до 26 июня включительно.
В компании выразили соболезнования родным погибших и пожелали скорейшего выздоровления пострадавшим.
Как ранее отметили в Кремле, решение о закрытии туристического сезона в Крыму после ракетной атаки ВСУ на Севастополь не принималось.
В результате удара украинских боевиков по Севастополю ракетами ATACMS погибли четыре человека. Известно также о 153 пострадавших, из которых госпитализация потребовалась примерно половине.