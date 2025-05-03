Открыли пакет с гранатой. Опасное наследство досталось москвичам от отца

В Даниловском районе Москвы жильцы обнаружили боевую гранату с чекой. Боеприпас нашли при разборе старого гаража, рассказал источник 360.ru.

Гараж расположен на Дербеневской набережной. По словам источника, гараж находился в аренде более 20 лет, и семья арендатора планировала его разобрать в связи с грядущим сносом.

Гранату при этом нашли уже в квартире.

«Ее привезли случайно домой. Гараж нашелся по наследству, встал вопрос его сноса, начали разбирать. Пакет просто привезли домой. Дома стали смотреть, а там граната», — объяснил источник.

Арендная сделка по гаражу перешла родственникам по наследству после смерти главы семьи. Ранее тот работал в банке. Неизвестно, знал ли мужчина о боеприпасе.

«Гараж был в аренде, около 20 лет, может быть от кого-то осталось, может еще что, не знаем», — рассказал источник 360.ru.

UPD: специалисты и взрывотехники тщательно осмотрели предмет. Оказалось, что речь идет всего лишь о муляже гранаты.

Ранее московский третьеклассник напугал школьников гранатой.