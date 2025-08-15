Гранату нашли на улице на востоке Москвы

Ее обнаружили на Салтыковской улице в Новокосине. Информация поступила в 19:53 по московскому времени.

В настоящее время на месте работают кинологи. Они подтвердили, что рядом с домом 49А нашли гранату. Теперь ждут саперов, которые заберут снаряд для проведения обезвреживания. Местных жителей эвакуировали.

В Москве относительно часто находят похожие на боеприпасы предметы. Жильцы Даниловского района обнаружили боевую гранату с чекой. Ее увидели при разборе старого гаража. Взрывотехники тщательно осмотрели предмет и сделали вывод, что это был муляж.