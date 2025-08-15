Гранату нашли на улице на востоке Москвы

На востоке Москвы обнаружили взрывоопасный предмет. Территорию с гранатой оцепили, сообщил источник 360.ru.
Ее обнаружили на Салтыковской улице в Новокосине. Информация поступила в 19:53 по московскому времени.
В настоящее время на месте работают кинологи. Они подтвердили, что рядом с домом 49А нашли гранату. Теперь ждут саперов, которые заберут снаряд для проведения обезвреживания. Местных жителей эвакуировали.
В Москве относительно часто находят похожие на боеприпасы предметы. Жильцы Даниловского района обнаружили боевую гранату с чекой. Ее увидели при разборе старого гаража. Взрывотехники тщательно осмотрели предмет и сделали вывод, что это был муляж.
Самолет Путина по пути с Аляски в Россию сопровождали истребители F-22
Число погибших при ЧП на заводе «Эластик» в Рязанской области достигло 11
В России вдвое вырастет госпошлина за получение водительских прав
В Новосибирской области задержали двух подростков за попытку теракта
Вероятность новых встреч Путина и Трампа оценили в Совфеде
В Черниговской области атаковали пункт дислокации иностранных наемников ВСУ
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте