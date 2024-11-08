Граната взорвалась в кармане мужчины в общежитии Курска

Жилец общежития Курска сообщил о раненном при взрыве гранаты в помещении мужчине

Взрыв прогремел в помещении общежития Курска на улице Гагарина. Местный житель в комментарии 360.ru заявил, что боеприпас в здание принес неизвестный мужчина. Граната сдетонировала в кармане его одежды.

Собеседник 360.ru пояснил, что услышал взрыв, но сначала посчитал, что это звук лопнувшего колеса у машины или сработавшая петарда.

«Мужик начал орать, чтобы ему вызвали скорую. Выяснилось, что это у него граната в кармане взорвалась», — заявил жилец.

Пострадавшего вывели на улицу, где его забрала скорая. На место происшествия прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, которые начали проверку.

По данным источника 360.ru, взрыв был не очень сильным.

В конце октября неизвестный привел в действие светошумовую гранату на детской площадке в Подольске. В пресс-службе подмосковного главка МВД сообщили, что начали проверку всех обстоятельств случившегося и приступили к поискам владельца боеприпаса.