Мужчина взорвал светошумовую гранату у детской площадки в Подольске

МВД: в Подольске проводят проверку после взрыва светошумовой гранаты

В Подольске у детской площадки на улице 43-й Армии мужчина взорвал светошумовую гранату. Полиция проводит проверку по данному факту, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Московской области.

«В ходе мониторинга сети интернет полицейскими выявлена видеопубликация, на которой мужчина около одного из домов, расположенных на улице 43-й Армии, бросил на землю, предположительно, светошумовую гранату», — сообщили в полиции.

В ведомстве отметили, что заявлений в полицию не поступало. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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