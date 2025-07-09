Спасатели ликвидировали последствия урагана в Солнечногорске

Бушующий ураган накануне парализовал движение транспорта в деревне Лыткино на Пятницком шоссе. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Прибывшие на место работники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части обнаружили полностью остановленное движение и большое скопление автомобилей», — отметили в ведомстве.

Дерево упало на дорогу, линии электропередач были повреждены, поэтому началось задымление. Спасатели организовали безопасную зону, вызвали специалистов для устранения повреждений электросетей, распилили и убрали дерево с дороги.