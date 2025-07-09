Спасатели ликвидировали последствия урагана в Солнечногорске

ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Бушующий ураган накануне парализовал движение транспорта в деревне Лыткино на Пятницком шоссе. Спасатели ликвидировали последствия непогоды. Об этом сообщили в  пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

«Прибывшие на место работники поисково-спасательного поста 267-й пожарно-спасательной части обнаружили полностью остановленное движение и большое скопление автомобилей», — отметили в ведомстве.

Дерево упало на дорогу, линии электропередач были повреждены, поэтому началось задымление. Спасатели организовали безопасную зону, вызвали специалистов для устранения повреждений электросетей, распилили и убрали дерево с дороги.

ГКУ МО «Мособлпожспас»
Фото: ГКУ МО «Мособлпожспас»

Множество поваленных во время грозы деревьев также оставили некоторые населенные пункты в Московской области без электричества. Одно дерево рухнуло на движущийся внедорожник в Подмосковье, пострадала школьница.

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