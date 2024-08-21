ГП вынесла представление главе ФСИН за нарушения в колониях в Чувашии

Генпрокуратура вынесла представление директору ФСИН, генералу внутренней службы Аркадию Гостеву по итогам проверки колоний в Чувашии. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

В ходе проверки, как сообщили в Генпрокуратуре, выявились многочисленные нарушения. В частности, в некоторых из них незаконно привлекали заключенных к труду, а в некоторых нарушили правила материально-бытового и медико-санитарного обеспечения.

Накануне ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН, заподозрив его в получении крупной взятки.

Ранее громкий скандал произошел в Мордовии, где заключенные одной из исправительных колоний устроили банкет с салатами, пиццами, шашлыками и сладостями. ФСИН пообещала провести проверку.