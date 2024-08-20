ФСБ задержала начальника Управления цифровой трансформации ФСИН за взятку

Фото: Pxhere

Начальника Управления цифровой трансформации ФСИН России задержали по подозрению в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В настоящее время сотрудник задержан, проводятся следственные действия, рассматривается вопрос об избрании меры пресечения», — передали в ФСИН.

Следователи возбудили уголовное дело. Назначена служебная проверка.

Ранее военный суд приговорил двух полковников ФСБ к девяти годам колонии и крупным штрафам за получение взяток от католических священников. Злоумышленников лишили званий и назначили им штраф на сумму более 39,3 миллиона рублей. До этого по делу о взятках арестовали экс-поставщика формы для Росгвардии.

Снова транспорт для избранных? Что будет с рынком такси после 1 сентября

«Задача превратилась в общую веру». Ветеран СВО — о службе с бойцами других религий

От следователя до инцела. Кто такой Алексей Поднебесный и в чем его заподозрили

Курская АЭС. История атомной станции, на которую нацелился Зеленский

Русские иноземцы. Указ Путина спасет жителей Запада от ужаса

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте