Более 20 тысяч новгородцев остались без света из-за шторма

Более 470 населенных пунктов в Новгородской области остались без электричества из-за непогоды. Об этом заявил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Дронов.

Он отметил, что в области прошел оперативный штаб по обеспечению безопасности электроснабжения.

«По состоянию на 23:00 без электроснабжения остаются 477 населенных пунктов, в которых проживает более 22 000 человек», — подчеркнул губернатор.

Дронов подчеркнул, что находится на связи со всеми главами муниципалитетов. Он также сообщил, что будет информировать о том, как идут аварийно-восстановительные работы.

Неполадки с электричеством возникли из-за шторма — регион накрыл мощный грозовой фронт с градом, ливнями и шквалистым ветром. В связи с непогодой новгородский филиал «Россети Северо-Запад» работает в особом режиме.

Ранее мэр Новгорода Александр Розбаум подтвердил, что из-за грозы загорелась подстанция. После аварии возникли перебои с электроснабжением и интернетом.