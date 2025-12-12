Город накрыло черным дымом. В районе механического завода в Орске вспыхнул сильный пожар

МЧС: на промышленном объекте в Орске вспыхнул пожар

В первой половине 12 декабря жители Орска заметили в одном из районов огромный столб черного дыма. Вскоре после этого, недалеко от проспекта Мира, они увидели несколько пожарных машин.

«Идет ликвидация возгорания на одном из промышленных объектов в Орске», — сообщили в пресс-службе МЧС России по Оренбургской области.

Жертв и пострадавших нет. Пожар не повлиял на технологический процесс, уточнили в министерстве. Открытое горение ликвидировали.

«Задействованы 46 человек и 17 единиц техники, в том числе от МЧС России 34человека и 11 единиц техники», — добавили в МЧС.

В распоряжении 360.ru оказалось видео с места ЧП. На записи видно, что город накрывает черным дымом.

