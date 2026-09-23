Город Абаз в Хакасии оказался в медвежьей осаде

В Хакасии город Абаз ночью осадили медведи. Выходы зверей фиксировали со всех сторон, рассказал замглавы региона Дмитрий Бученик .

Нескольких хищников отогнали, троих убили. По словам Бученика, один из них был огромным.

Как отметил замглавы Хакасии, медведей пришлось заставить убежать в районе городского моста, садов Абазы-Заречной, а также у дачного общества «Черемушки».

Ранее стало известно, что шесть человек погибли от нападений медведей в Красноярском крае. Региональный СК возбудил уголовное дело. С начала года 17 жителей сибирских и дальневосточных регионов скончались после атак хищников.

При этом в Минприроды не согласились с тем, что число нападений этих зверей на людей стало аномальным.