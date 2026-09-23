Город Абаз в Хакасии оказался в медвежьей осаде
В Хакасии город Абаз ночью осадили медведи. Выходы зверей фиксировали со всех сторон, рассказал замглавы региона Дмитрий Бученик.
Нескольких хищников отогнали, троих убили. По словам Бученика, один из них был огромным.
Как отметил замглавы Хакасии, медведей пришлось заставить убежать в районе городского моста, садов Абазы-Заречной, а также у дачного общества «Черемушки».
Ранее стало известно, что шесть человек погибли от нападений медведей в Красноярском крае. Региональный СК возбудил уголовное дело. С начала года 17 жителей сибирских и дальневосточных регионов скончались после атак хищников.
При этом в Минприроды не согласились с тем, что число нападений этих зверей на людей стало аномальным.