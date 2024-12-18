Горячую линию запустили после схода поезда в Мурманской области

Мурманский губернатор Чибис объявил о запуске горячей линии после схода поезда

Родные и близкие пассажиров поезда Мурманск — Санкт-Петербург, столкнувшегося с грузовым составом на станции Княжая, могут задать вопросы на горячую линию по номеру 112. Для этого после набора нужно нажать кнопку «1», сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис в Telegram-канале .

Он добавил, что, по последним данным МЧС, в аварии пострадали 14 человек, трое из которых находятся в тяжелом состоянии.

«Эвакуация пострадавших продолжается. Для оказания медицинской помощи на месте также отправлена бригада врачей. Вертолет территориального центра медицины катастроф летит к месту», — написал Чибис.

Губернатор добавил, что на помощь пришла и Республика Карелия, которая выделила три дополнительные бригады из Кемской и Беломорской центральных районных больниц.

Чибис подчеркнул, что оставшиеся на рельсах вагоны тепловозом доставят до контактной сети, чтобы включить в купе отопление.

Столкновение грузового состава и пассажирского поезда произошло в среду, 18 декабря. Следователи завели уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации пассажирского транспорта. По данным РЖД, всего в пассажирском поезде находились 326 человек.