Грузовой и пассажирский поезда столкнулись в Мурманской области

В Мурманской области грузовой состав столкнулся с пассажирским поездом. В пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры сообщили, что начали проверку.

Боковое столкновение пассажирского состава № 11 Мурманск — Санкт-Петербург и тяжеловоза произошло 18 декабря на станции Княжая.

По данным пресс-службы РЖД, с рельсов сошли три пассажирских вагона и грузовые.

«К месту происшествия вызваны оперативные службы. Движение на участке приостановлено», — добавили в компании.

Для ликвидации последствий ЧП к месту столкновения направили восстановительные поезда со станций Кандалакша и Кемь.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис сообщил, что на место аварии направили семь машин скорой помощи, создаются также резервные бригады. Также туда выехал глава Кандалакшского района. Чибис добавил, что взял ситуацию на личный контроль.