Мужчину эвакуировали при пожаре на третьем этаже дома в Солнечногорске

Сотрудники 267-й пожарно-спасательной части «Мособлпожспас» приняли участие в аварийно-спасательных работах при тушении пожара в Солнечногорске. Заместитель начальника части Сергей Яшин сообщил, что информация о пожаре поступила в Систему-112 от очевидцев.

На место направили пожарных федеральной службы и дежурную смену 267-й пожарно-спасательной части.

«Горела квартира, расположенная на третьем этаже многоэтажки. Почувствовав запах дыма, жители соседних квартир сразу вышли в безопасное место. Прибыв по указанному адресу и сформировав звенья газодымозащитной службы, специалисты приступили к проведению разведки и ликвидации возгорания», — прокомментировал Яшин.

На балконе третьего этажа спасатели обнаружили 28-летнего мужчину, которого вывели на свежий воздух и передали медикам. Отмечается, что пожарные оперативно ликвидировали огонь, не дав ему распространиться.